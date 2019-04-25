İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seydişehir Belediyesi, öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, gelecek nesillere tarihi ve kültürel yerleri tanıtmak için ilçede eğitim-öğretim gören öğrencileri Çanakkale’ye götürüyor.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, gelecek nesillere tarihi ve kültürel yerleri tanıtmak için ilçede eğitim-öğretim gören öğrencileri Çanakkale'ye götürüyor.


Her yıl belirli periyotlarda Çanakkale ziyaretleri düzenleyen Seydişehir Belediyesi, bu yıl da öğrencilerin Çanakkale'yi görmesini sağlıyor. Tarihin ayak izlerini taşıyan Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çanakkale'yi savaş olarak değerlendirmemek lazım. Çanakkale bir destandır. Yedi düvele karşı hasta adam dedikleri Osmanlı Devletinin askerlerinin, sizlerin dedesinin vermiş olduğu bir mücadeledir. Bu mücadele Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Çanakkale anlatmakla bitmez. Bu nedenle orada yaşamak ve görmek gerekir. Biz de size bu imkanı veriyoruz ki görerek yaşayın. Eğer dönerken farklı bir duyguyla dönebiliyorsanız o zaman biz Çanakkale'deki 250 bin şehitten ibret almışız, etkilenmişizdir” ifadelerini kullandı.


Çanakkale turuna katılan öğrenciler ve velileri ise, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Mehmet Tutal ve ekibine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.