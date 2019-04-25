Seydişehir Belediyesi, öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, gelecek nesillere tarihi ve kültürel yerleri tanıtmak için ilçede eğitim-öğretim gören öğrencileri Çanakkale'ye götürüyor.

Her yıl belirli periyotlarda Çanakkale ziyaretleri düzenleyen Seydişehir Belediyesi, bu yıl da öğrencilerin Çanakkale'yi görmesini sağlıyor. Tarihin ayak izlerini taşıyan Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çanakkale'yi savaş olarak değerlendirmemek lazım. Çanakkale bir destandır. Yedi düvele karşı hasta adam dedikleri Osmanlı Devletinin askerlerinin, sizlerin dedesinin vermiş olduğu bir mücadeledir. Bu mücadele Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Çanakkale anlatmakla bitmez. Bu nedenle orada yaşamak ve görmek gerekir. Biz de size bu imkanı veriyoruz ki görerek yaşayın. Eğer dönerken farklı bir duyguyla dönebiliyorsanız o zaman biz Çanakkale'deki 250 bin şehitten ibret almışız, etkilenmişizdir” ifadelerini kullandı.

Çanakkale turuna katılan öğrenciler ve velileri ise, kendilerine bu imkanı sağlayan Başkan Mehmet Tutal ve ekibine teşekkür etti.