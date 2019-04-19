İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden esnaf denetimi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.


Zabıta ekipleri, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler ve denetim yapıyor. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri uyarılıyor, yapılan kontrollerde uyarı dikkate alınmamışsa cezai işlem uygulanıyor.


Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan mağdur olmaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Ruhsatsız merdiven altı yerlere ise gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.