Seydişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden esnaf denetimi

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşın hijyen şartları çerçevesinde ve huzur içinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekipleri, ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemeler ve denetim yapıyor. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri uyarılıyor, yapılan kontrollerde uyarı dikkate alınmamışsa cezai işlem uygulanıyor.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan mağdur olmaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu denetimlerle vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Ruhsatsız merdiven altı yerlere ise gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor” ifadelerini kullandı.