Seydişehir Belediyesinden dolu yağışından etkilenen tarım işçilerine yardım

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı Aşağıkaraören mahallesinde etkili olan dolu yağışı sonrası çadırları zarar gören tarım işçilerine yardım eli uzattı.

Seydişehir Kaymakamlığı ve Seydişehir Belediyesi ekiplerince temin edilen 100 adet yatak, 100 adet battaniye ve 4 çadır Aşağıkaraören Mahallesinde kalan yaklaşık 200 kişilik aileye teslim edildi. Aniden bastıran dolu yağışı ilçedeki birçok ekili tarım arazisi, ağaçlar ve sebze fidelerinin büyük bölüme zarar verdi. Seydişehir Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü tarafından Afet Tespit Komisyonunun oluşturulduğu ve kısa sürede zarar meydana gelen bölgede ekiplerin inceleme yaparak zarar tespitinin yapılacağı bildirildi.

Yaşanan doğal afetten etkilenen tarım işçilerine gerekli yardımın yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Aniden başlayan yağmur ve dolu sonrasında ciddi bir sel felaketi yaşandı. Aşağıkaraören mahallemizde Gaziantep ve Kahramanmaraş'dan gelen tarım işçilerimiz dolu ve yağış nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. Bizler de kendilerine Seydişehir Kaymakamlığımız ile birlikte yatak, battaniye, çadır ve yemek yardımında bulunduk. Tarım işçilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Doludan zarar gören tarım arazilerinin hasar tespiti yapılarak gerekli yardımda bulunulacak” dedi.

Belediye ekiplerinin yağış sonrası gerekli çalışmaları yaptığını kaydeden Başkan Tutal, "Allah'a çok şükür yaşanan doğal afette herhangi bir can kaybı olmadı. Allah beterinden korusun. Sel afeti nedeniyle devletimizin ilgili birimleri hasar tespit çalışmalarını yapacak. Mağdur olan vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapılacak” diye konuştu.

Yaşanan yağış sonrası bölgede gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan ise, "Seydişehir Belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından tarım işçilerimize gereli yardımı yapıldı. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz her zaman mağdur olan vatandaşlarının yanında” şeklinde konuştu.