Seydişehir Belediyesinden haşere ile mücadele

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde sinek ve haşereyle mücadelede larva döneminde yoğunlaştırdığı çalışmalarla zararlı canlıların üremesinin önüne geçiyor. İlçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların sağlığının korunması için önlemlerin alındığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, birçok hastalığı insanlara bulaştırabilen haşerelerle etkili bir şekilde mücadele edildiğini, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

İlaçlama çalışmalarının 3 ekip tarafından gerçekleştirildiği kaydeden Başkan Tutal, “Bahar aylarında larva mücadelesiyle başlayan ilaçlama çalışmalarımız, haşere ilaçlama çalışmaları ile devam ediyor.İlçe merkezimizde her akşam periyodik olarak 18.00-02.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarımız yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek sorunlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz" dedi.

Haşereyle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; ekiplerimiz tarafından çalışmalarımıza katkı sağlamak amacı ile vatandaşlarımız gıda artıklarını poşetleyerek atmaları, çevre temizliğine dikkat etmeleri, evsel atıklarını çöp konteynerlerine koyarak açıkta bırakmamaları gerekmektedir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ise gübrelerini kontrollü olarak biriktirmeli ve periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.