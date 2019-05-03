Seydişehir Belediyesinden tasarruf tedbirleri

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan ayında ve diğer yapılan etkinliklerde tasarruf tedbirlerine yönelik özel bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Dünya üzerinde yaşanan ekonomik kriz sebebiyle Seydişehir Belediyesi, Ramazan ayı ve diğer etkinliklerde tasarruf kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ramazan akşamları programlarının ve mahalle iftarlarının ve bazı sosyal - kültürel etkinliklerin bu sene yapılmayacağını, tasarruf tedbirlerinin genişletilerek belediye personeline ödenen Sosyal Denge Tazminatı, İmar Personeli Arazi Tazminatı, Zabıta Personeli Fazla Çalışma Ücretlerinin kaldırıldığı ifade etti.

Başkan Tutal, “Değerli hemşehrilerim, Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde her yıl gerçekleştirmiş olduğumuz, Ramazan Etkinlikleri ve mahalle iftar programlarını yapmama kararı aldık. Fakat ihtiyaç sahibi, yetim, öksüz ve yoksulları gözeterek sosyal yardımlara devam edeceğiz. Ramazan ayı süresince çat kapı iftar ziyaretlerimiz olacak. Mümkün olan her akşam sizlerle farklı mahallelerde Teravih buluşmalarımız kapsamında birlikte olup sohbet edeceğiz” dedi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kültürel ve sosyal etkinlik gezileri ile Başkanlık Kupası turnuvaları ve yaz spor okulları içinde bir düzenleme yapıldığını dile getiren Tutal, “Son zamanlarda yaşanan dünya üzerindeki ekonomik kriz, belediye olarak çeşitli tasarruf tedbirleri almamızı zorunlu hale getirmiştir. Bu hususta bizlerde bir takım kültürel ve sosyal etkinliklerimiz, personel giderlerimiz ile ulaşım hizmetlerimizde tasarruf değerlendirmeleri yaptık. Kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak piknik, eğlence gibi geziler ve her yıl düzenlenen Çanakkale ziyaretleri için de önümüzdeki yıllar içinde tasarruf tedbirleri kapsamında değerlendireceğiz. Ulaşım Hizmetleri müdürlüğümüzün de araç bakım ve kullanımları ile ilgili çalışmalar başlattık. Yakıt tasarrufu da bunlardan biri olacak. Ayrıca her yıl düzenlemiş olduğumuz Kalkınma Şöleni, Voleybol ve Futbol Başkanlık Turnuvaları ile Yaz Spor Okullarımız bu yıl olmayacak. Kamu malının daha verimli ve tasarruflu kullanılması için gerekli tüm çalışmalarımızı itina ile takip ediyoruz. Bizlere emanet edilen vergilerin kul hakkı olduğunun bilinci ile yaklaşmış olduğumuz Ramazan ayının başta hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Alemine huzur, bereket ve afiyet getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.