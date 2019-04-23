Seydişehir' de 23 Nisan törenle kutlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar ilk olarak Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra ise Milli İrade Meydanı'nda devam eden 23 Nisan kutlama törenlerinde Gazi İlkokulu Müdürü Ali Binol, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Program, öğrencilerin sunduğu gösterilerden sonra sona erdi.

Kutlamalara, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Salih Deniz, İlçe Müftüsü Adem Bebek, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, CHP İlçe Başkanı Orhan Özel, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.