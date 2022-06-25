Seydişehir' de Kuğulu Park hariç piknik yasaklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Park haricinde ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı.

Yaşanan orman yangınlarının ardından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, “Orman Yangınları” konulu genelgesi çerçevesinde Seydişehir Kaymakamlığında İlçe Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar ile Kuğulu Park mesire alanı haricinde ormanlık alanlarda mangal, semaver yakılması, ormanlık alanlarda gezi ve piknik yapılması ile düğünlerde maytap, havai fişek atılması yasaklandı.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Orman Yangınları konulu genelgesi çerçevesinde İlçe Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantısını ilgili kurumların katılımı ile gerçekleştirdik. Toplantı sonrası ilçemiz geneli alınan kararlar gereği ilçede tüm ormanlık alanlarda piknik ateşi, mangal, semaver ve benzeri yakılmasının yasaklanması, sadece Kuğulu Mesire Alanında mangal, semaver yakılmasına izin verilmesine, ormanlık alanlara gezi, piknik vb. amaçlarla giriş çıkışların yasaklanmasına, tüm ilçemizde kontrollü veya kontrolsüz anız yakılmasının yasaklanmasına, tüm ilçemiz genelinde havai fişek, maytap vb. patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasaklanması kararlarına oy birliği ile karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetle davranmalarını ve kurallara uymalarını önemle rica ediyorum” dedi.