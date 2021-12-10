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Seydişehir' de muhtar mütevelli heyeti belirlendi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2022 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarların seçimi gerçekleştirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2022 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarların seçimi gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan seçime, İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin ve mahalle muhtarları katılırken Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarlar Alaylar Bir Mahallesi Muhtarı Hasan Hakan Ustaoğlu ile Gevrekli Mahallesi Muhtarı Yakup Uysal seçildi.


Kaymakam Deniz Pişkin, Seydişehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2022 yılı faaliyet döneminde Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev alacak muhtarların seçimini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Vakıf Mütevelli Heyeti Muhtar Üyeliklerine seçilen, Alaylar Bir Mahallesi Muhtarı Hasan Hakan Ustaoğlu ile Gevrekli Mahallesi Muhtarı Yakup Uysal'a görevlerinde başarı diliyor, 2021 yılında görev yapmış muhtarlarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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