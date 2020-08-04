Seydişehir Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı görevine başladı

Konya'nın Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Cevdet Arıcı görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne atanan Cevdet Arıcı, görevine başladı. İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, ilçede huzur ve güvenlik için vatandaşlar ile sürekli işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Arıcı, “Seydişehir kritik bir noktada ve geçiş güzergahında. Ekiplerimizi koordine ederek suçları önlemek için gereken ne varsa yapacağız. Seydişehirli vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık, sadece bir sorunları olduğu zaman değil çay içmeye de her zaman bekliyorum” dedi.