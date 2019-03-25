Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binasına kavuşuyor

Konya'nın Seydişehir İlçesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında kendi binalarında eğitimlerine devam edecek.

İnşaatı tamamlanmak üzere olan Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, arsa tahsisi ve zemin etüt çalışmalarını Seydişehir Belediyesi, inşaatın yapılmasını ise Akkanat Holding yüklenmişti. 41 öğrencisi bulunan ve şuan 4 öğretim üyesine çıkan eğitimci kadrosu ile Sağlık Bilimleri Fakültesi 2019 yılının Eylül ayı itibari ile kendi binasında eğitimlerine devam edebilecek.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçenin ihtiyacı olan bir fakülte olduğunu belirterek, "İlçelerin canlanması ve aktif hale gelmesinin en önemli etkenlerinden bir tanesi öğrencidir. Yapılan fakültemizin hastaneye yakın olması stratejik bir öneme sahiptir. Yeni binamızı İnşallah en hızlı zaman diliminde Seydişehir'e kazandırmayı hedefliyoruz. Fakültemizin yapılması noktasında Akkanat Holding, Kamil Akkanat`a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.