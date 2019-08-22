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Seydişehir'de asfalt ve yol çalışmaları devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi ekipleri asfalt ve yol çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi ekipleri asfalt ve yol çalışmalarına devam ediyor.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belirlenen program dahilinde Seydişehir'de sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Alaylar 2 Mahallemizde Kurban Bayramı öncesi başlatmış olduğumuz sıcak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Fatih Camisi ve çevresinde bulunan sokaklarımızda 20 bin metrekarelik bir alanda çalışma yapıyor. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı tasarruf tedbirlerimizi göz önünde bulundurarak ihtiyaç dahilinde sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdüreceğiz. Daha güzel bir Seydişehir için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz” dedi.

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