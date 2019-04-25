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Seydişehir'de Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Konya’nın Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesi Kesecik Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.


Sergide; nakış işlemeler, iğne oyaları, el örgüleri, çeşitli aksesuarlar ve hediyelik eşyalar sergilendi. Katılımcılar, ortaya çıkan eserlerin birbirinden kıymetli el emeği ve göz nuru çalışmalar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kesecik İlkokulunda düzenlenen sergiye, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Halk Eğitim Merkez Müdürü Refik Dereli, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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