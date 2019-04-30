Seydişehir'de Halk Eğitim Sergisi açıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Şeydişehir Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi açılışı yapıldı.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların, ilçe merkezinde 2019 Sene Sonu Karma Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Seydişehir Belediye Düğün Salonunda yapılan serginin açılışında konuşan Kaymakam Aydın Erdoğan, "Halk eğitim kursları 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap eden kurslardır. Bu kurslar ile toplumumuzun sosyo-kültürel seviyesi, bilgi ve becerilerini artırmaktadır. Bu kursların hazırlanmasına vesile olan milli eğitim müdürümüz, müdür yardımcılarımız, usta öğreticilerimiz ve sabırla kurslara devam eden kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin verilen eğitimin amacına ulaştığının göstergesi olduğunu söyleyen Belediye Başkan Vekili Harun Camcı ise, emeği geçen herkese teşekkür etti. Her yerde, herkes için eğitim parolası, usta öğreticileri ve diğer personeli ile çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Halk Eğitim Müdürü Ahmet Refik Dereli, "Merkezimiz 130 öğretmenimiz ile eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. 177 genel kurs, 23 okuma yazma kursu, 134 mesleki kurs açılmıştır. Okulların kapanması ile birlikte 400 kurs sayısı hedefine ulaşmayı planlamaktayız. Seydişehir'de yaklaşık 10 bin kursiyere hizmet etmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Kursiyerler tarafından hazırlanan gösterilerin ardından ilçe protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan serginin Cuma gününe kadar açık kalacağı bildirildi. Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Harun Camcı, Garnizon Komutanı Murat Tuna, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Refik Dereli, Halk Kütüphanesi Müdürü Birol Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ferhat Tükel, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.