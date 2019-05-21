Seydişehir'de Kadester Mahmud Esad Efendi anıldı

yılında memleketi olan Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Kaymakamlık Binası önündeki Mahmud Esad Efendi büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Çelenk töreninin ardından Şaban Cengiz Kültür Merkezindeki programa geçildi. Seydişehirli Araştırmacı Yazar Bahaddin Karakuş tarafından salondaki davetlilere Mahmud Esad efendinin hayatı ve çalışmaları anlatıldı.

Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam da, Kadester Mahmud Esad Efendinin hayatı ve çalışmaları hakkında salondaki davetlilere bilgi verdi.

İnsanlığın ilk başladığı günden itibaren tarımın başlangıcının Anadolu topraklarında olduğu gibi tarihe yön veren birçok bilim adamının Anadolu topraklarından yetiştiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bu toprakların yetiştirmiş olduğu bilim adamlarından biri de Mahmud Esad Seydişehiri'dir. Seydişehir de doğan, Seydişehir de akrabası olan daha sonra İstanbul'da eğitimini devam ettiren bir şahsiyettir. Türkiye Mahmud Esad'ı tabucu( kadastrocu) olarak bilir. Halbuki Mahmud Esad sıradan bir kadastrocu değildir. İlk 15 yılını dini ilimler (tefsir, hadis, fıkıh, kelam) öğrenmiş ve öğretmiştir. Mahmud Esad Efendi aynı zamanda matematik, geometri, fizik, kimya, tarih, coğrafya, edebiyat, resim, siyaset gibi konularda da kendini geliştirmiş. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini de bilmektedir. Hem dünya ilimlerini hem de dini ilimlerin tamamının tahsilini yapmış ve bilimsel olarak kitaplarını yazmış bir insandır. Ülkeye ve insanlığa hizmet etmiş bir şahsiyettir. Bu yüzden anmak hatırlamak gerekir. Anmanın yanında ibret alınacak yönlerinin olduğunu unutmamak gerekir" dedi.

"Biz Seydişehirlilere düşen Mahmud Esad Efendiyi tanımak, tanıtmak ve sahiplenmektir"

Kaymakam Aydın Erdoğan ise, "Bizlerin bağrından çıkmış hem teorik hem de pratik alanda çok önemli eserler vermiş, bir çok başarıya imza atmış bu değerli şahsiyete sahip çıkmak hepimizin görevidir. 60 yıllık ömründe kendini farklı yönlerde geliştirmiş, edebi birikimini devleti ve milleti için kullanmış bu müstesna şahsiyet her türlü övgüyü hak etmektedir. Biz Seydişehirlilere düşen ise Mahmud Esad Efendiyi tanımak, tanıtmak ve sahiplenmektir. Bunu da bugün gerçekleştireceğiz. Bu tür çalışmalarda toplumun her kesiminin desteği ve ilgisi çok önemlidir. Seydişehirliler olarak da bunu başarabilecek kapasite ve donanıma sahibiz. Bundan sonraki programlarda da herkesin ilgi ve desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu programı organize eden ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahmud Esad Efendinin fikirleri ve eserleri ile Osmanlının son dönem düşünce hayatına ciddi katkılar sağlayan bir alim olduğunu kaydeden Araştırmacı Yazar Bahaddin Karakuş, "Bu zamana kadar genelde tapu kadastrocu olarak ön plana çıkmasına rağmen İslami ilimler ve diğer pozitif bilimlere dair pek çok sayıda eserler vermiş şeyhülislamlığa aday gösterilmiş bir ilim adamıdır. Komisyon başkanlığını yaptığı Hukuk-i Aile kararnamesi bir çok faklı coğrafyada günümüze kadar etkisini devam ettirmiştir. Anatomi, Hücre Bilimleri, Coğrafya, Astronomi, Sanayi Tarihi, Din Tarihi gibi birçok farklı alanlarda toplam 38 eser vermiştir" dedi.

Karakuş, Selçuk Üniversitesi bünyesinde Mahmud Esad Efendinin Kelam ve Aile Hukuku alanında hazırlamış olduğu kitabından kesitler ile ilmi ve fikri faaliyetleri, görüşleri, eserleri hakkında bilgileri salondaki dinleyicilere aktardı.