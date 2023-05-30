Seydişehir'de kadın kooperatifi kuruldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üreten kadınların hayali olan kadın kooperatifi resmen kuruldu.

Seydişehir'de ürettikleri meyve ve sebze ile adından söz ettiren Taraşcı Mahallesindeki kadınların pazar problemine duyarsız kalmayan Kaymakam Deniz Pişkin'in girişimleri ile S.S. Tohumdan Toprağa Taraşçı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışma, üretme ve kazanma derdi olan Taraşçılı girişimci kadınların üyeliğiyle Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.

Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada, “Taraşçılı kadınlarımız için uzun zamandır uğraşısını verdiğimiz kadın kooperatifimiz resmen kurulmuş oldu. Ticaret İl Müdürlüğümüzün verdiği olurun ardından, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil edilen kooperatif, son olarak Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek resmi kuruluş sürecini tamamladı. Kuruluş Genel Kurul Toplantısı, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üye sayısı 23 olan kooperatifimiz, kuruluş usul ve esaslarıyla ilçemizde Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurulan ilk kooperatiftir. Konya merkez ve diğer ilçeler içinde sayılı kooperatiflerden birisi olma özelliğiyle öne çıkmaktadır. İlçemize ‘Bitkisel ve Hayvansal Üretim' ana faaliyet adı ile hizmet verecek olan kadın kooperatifimiz ekonomik, kültürel ve sosyal yönden ilçemizin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Kaymakamlık olarak kooperatifimizle birlikte çalışmaya ve onlar için proje geliştirmeye devam edeceğiz. İlçemize ve Taraşçı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.