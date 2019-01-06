Seydişehir'de kar temizleme çalışmaları başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı.

Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü. Seydişehir Belediyesi Fen İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 noktada 100 personelle kar temizleme çalışmalarını yürütüyor.

Vatandaşların kar yağışı nedeniyle sorunsuz bir yaşam sürmeleri ve rahat bir kış geçirmeleri adına ekiplerin çalışmalara başladığını belirterek, ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde de gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Başkan Tutal, “Seydişehir Belediyesine bağlı ekiplerimiz ana arterlerdeki kaldırımlarda, şehir meydanlarında, parklarda, hastane, okul ve cami bölgelerimizde yürüyüş yollarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehrimize uzun süredir beklediğimiz kar yağışı ve bereketi geldi, çok şükür. Kırsal ve merkez olmak üzere 55 mahallemizdeki sokak ve caddeler de; 24 saat boyunca kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olası kar yağışı ve buzlanmaya karşın, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerimizi aldık. Bizim hemşehrilerimizden ricamız, kış şartlarının yaşanmaya başladığı şu günlerde sürücülerimizin trafikte rahat ilerleyebilmeleri adına araçlarına kar lastiği takmaları ve aynı zamanda araçlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.