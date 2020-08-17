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Seydişehir'de Kuğulu Parkta yangın paniği

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Kuğulu Park mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Kuğulu Park mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, akşam saatlerinde Kuğulu Park girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletmesine ait yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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