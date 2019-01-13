Seydişehir'de kuşlar ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı

Kar yağışının etkili olduğu Konya'nın Seydişehir ilçesinde kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Seydişehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği ve Seydişehir Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından Kuğulu Mesire Alanı bölgesinde bulunan çeşitli alanlara yaban hayatını korumak amacıyla yem bırakıldı. Özellikle geceleri hava sıcaklığının -19 dereceye kadar düştüğü Seydişehir'de yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Seydişehir Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilçede, kuşlar, sokak hayvanları ve yaban hayvanları da unutulmuyor. Her tarafın karla kaplı olduğu Kuğulu Mesire Alanında Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şube Müdürlüğü ekipleri belirli noktalara yem bıraktı.

Seydişehir'de kışın kendini gösterdiği bir ortam yaşandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yaşanan bu güzelliklerin yanında gerek vahşi hayvanlar, gerekse kuşlar ve diğer canlıların da yaşam sıkıntısı ortaya çıkmakta. Bundan dolayı Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimiz ile birlikte bugün buradayız. Gerek ördekler, gerek kuşlar için, gerekse tavşanlar için yem ve yem bitkileri bıraktık" dedi.

Canlıların insanlarla ortak yaşamı olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "Bundan dolayı onların beslenmeleri gerektiği zamanlarda insanoğlu tarafından beslenmesi zaruri olarak ortaya çıkmakta. Bu günler o günler. Katkılarında dolayı Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Soner Güler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum "dedi.