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Seydişehir'de kütüphanesiz okul kalmıyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 30 okula kütüphane kuruluyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında 30 okula kütüphane kuruluyor.


İlçede eğitim faaliyetini sürdüren Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında ilçedeki 30 okul için kitaplık ve masaları yaparak okullara teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fabrika gibi çalıştığını söyleyerek, “Bakanlığımızın Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesi kapsamında 30 okulumuzun kitaplık ve masaları yapılarak okullara teslim edildi. Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencilerimize, okul idaremize teşekkür ederiz. Meslek Liseleri Üretiyor” dedi.

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