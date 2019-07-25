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Seydişehir'de maden yolu asfaltlanarak kullanıma açıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde maden yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde maden yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.


İlçede Taraşçı Kavşağından başlayan ve Marangozlar Kavşağında sona eren 5 buçuk kilometrelik yol, asfaltlama işlemi tamamlanarak kullanıma açıldı.


Talep ve istekler sonucu çalışmalarına başlanılan maden yolu asfaltlamasının tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Cengiz Holding tarafından bütün malzemesi temin edilen yol çalışmamızda, Taşıyıcılar Kooperatifimizin araçları ise malzeme çekiminde bize yardımcı oldu. Her iki kuruluşa da teşekkür ediyorum. Alt yapı ve asfaltlama çalışmaları belediyemiz tarafından yapılan yolumuzu tamamlayarak hizmete sunduk. Kazasız, belasız sağlıklı günlerde kullanılması diliyorum” dedi.

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