Seydişehir'de Millet Bahçesi çalışmalarına başlandı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi bünyesinde 126 bin metrekarelik alanda bulunan Nevzat Bey tepesi hazırlanan proje kapsamında Millet Bahçesine dönüştürülerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve TOKİ Proje Mükellifi Mesart Mimarlık'tan Yüksek Mimar Merve Kuyu, Danışman Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Gül, Millet Bahçesine dönüştürülecek Nevzat Bey tepesinde alan analizi çalışması yaptı.

Millet Bahçesi projesiyle Seydişehir'in önemli bir cazibe merkezine kavuşacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehirlilerin hizmetine sunulacak Millet Bahçesinde, farklı aktivitelerin yer alacağı dinlenme, eğlenme amaçlı mekanların, yürüyüş yollarının, kamelyaların, çocuk oyun guruplarının, yeşil alanların yer alacağını belirtti. Başkan Tutal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 100 günlük program kapsamında ilçeye kazandıracağı Millet Bahçesinin TOKİ tarafından yapılacağı ve Seydişehir Belediyesinin TOKİ'nin çalışmalarına destek vereceğini kaydetti.

“Millet bahçesi cazibe merkezi olacak”

Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, “Millet Bahçesi projemizi yine bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılan bu projeyi, ilçemizde gerçekleştirecek olmak bizleri sevindirdi. Millet Bahçesi, vatandaşlarımızın dinlenerek sohbet edecekleri bir alan olacak. En kısa zamanda Seydişehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Millet Bahçesinin Seydişehir'e yapılması konusunda bizlere desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.