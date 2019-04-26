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Seydişehir'de muhtarlar ile buluşma programı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve birim müdürleri ile buluşma programı düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı tarafından muhtarlar ve birim müdürleri ile buluşma programı düzenlendi.


Şaban Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Halka hizmet sunulmasında muhtarların önemli bir görev üstlendiği vurgulayan Erdoğan, "Hepimiz vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Hem muhtarlarımızı bilgilendirmek hem de kurum amirlerimizin bazı bilgiler aktarması için bir araya geldik. Muhtarlarımızın soruları, istekleri ve taleplerini dinleyeceğiz" dedi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için birlikte hareket edeceklerini söyledi. Tutal, "İlçemizde bir sükunet, kurumlarımızın arasında bir diyalog ve uyum var. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız ortak çalışarak Seydişehirimiz için gayret ediyoruz. Yeni göreve başlayan ve devam eden arkadaşlarımızda gözlemlediğim kadarıyla bu ortama uyum sağlayabilecek. Hepimizin amacı memlekete hizmet etmek. Kol kola girerek Seydişehir'in ihtiyaçlarını ve eksiklerini beraber çözeceğiz" diye konuştu.


Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının kalitesinin arttırılması ve mahalle halkının sorunlarına yönelik çözüm önerileri de değerlendirildi.


Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

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