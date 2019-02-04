Seydişehir'de öğrenciler Çocuk Festivalinde buluştu

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Çocuk Festivali' törenle açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Seydişehir Atatürk Kapalı Spor Salon'unda, 31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Çocuk Festivali, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri ile birlikte 1 Şubat Cuma günü törenle açıldı. Seydişehir Belediyesinin düzenlendiği festivale, Başkan Mehmet Tutal'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Gençlik ve Spor Müdürü Soner Balcı, Seydişehir Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Semerci ve üyeleri, Seydişehir Belediyesi birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik olan festivalde; satranç, masa tenisi, mas güreşi, mangala, matrak, langırt, jenga, halat çekme, mendil kapma, balon patlatma, bilek güreşi, spor gösterileri, şişme oyun parkı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocukları eğlendirmek, eğlenirken öğrenmelerini ve boş vakitlerinin verimli geçmesini sağlamak amacıyla yapılan festivalin amacına ulaştığını belirten Başkan Tutal, “Çocukların, havanın soğuk olması sebebiyle evlerinde sıkıldığını düşünerek, onları cep telefonu, bilgisayar gibi nesnelerden uzaklaştırmak ve sosyalleştirmek için yaptığımız festivalde, çocukların ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Çocukların mutlu olması demek, ailelerin mutlu olması demektir; ailelerin mutlu olması demekte, bizim mutlu olmamız demektir. Bu tür etkinliklerin devamını getireceğiz” şeklinde konuştu.

Festival sonunda çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.