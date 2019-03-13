Seydişehir'de Termal Fizik Tedavi Merkezi projesi hazırlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliği ile Termal Fizik Tedavi Merkezi projesi hazırlandı.

Seydişehir, hayata geçirilecek Termal Fizik Tedavi Merkezi proje ile alternatif tıp, sauna, hamam, buhar- kür odaları gibi termal sağlık hizmetleri ile sağlıklı yaşam ve termal fizik tedavinin yeni adresi olacak.

Seydişehir için önemli bir yatırım hamlesi olacak bu tesis için Seydişehir Belediyesi olarak her türlü imkanları seferber edeceklerini kaydeden Başkan Mehmet Tutal, "Bu merkez hizmete girdiğinde ilçemiz için termal sağlık merkezi olma yolu açılacak. Termal Fizik Tedavi Merkezi ilçemiz için büyük avantaj sağlayacak. Seydişehir olarak, Termal Sosyal Tesisler adından söz ettirmenin yanı sıra sağlık, istihdam ve ekonomik olarak da ilçemize bir katma değer üretmiş olacak. İlçemiz için önemli bir yatırım olan bu merkez için Seydişehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi ile çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.