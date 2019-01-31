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Seydişehirli gazilerden Başkan Tutal'a ziyaret

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türkiye Harp Malulü Gazilerini ağırladı.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Türkiye Harp Malulü Gazilerini ağırladı.


Kuvayı Milliye Mücahitler ve Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Emin Kara ve Seydişehir'de ikamet eden Türkiye Harp Malulü Gazileri, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti Gaziler, Tutal'ın hizmet dönemi boyunca her daim gazilerin yanlarında olduklarını dile getirerek, yeni dönemde aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, Türkiye Harp Malulü Gazilerin ziyaretlerinden memnun olduklarını söyleyerek "Gaziler onurumuz ve gururumuzdur” dedi.


Gaziler ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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