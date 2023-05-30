Seyir halinde kapısı açık minibüsten böyle düştü

Konya'da seçim zaferi kutlamaları sırasında bir kişi, kapısı açık olan minibüsten düştü. O anlar bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimi sonrası Konya'da gerçekleştirilen kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar sırasında minibüs Taşcami Uzunharmanlar Caddesi kavşağından döndüğü sırada açık olan yan kapıdan bayrak sallayan bir kişi dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar ise bir araçtaki araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Araçtan düşen kişi kazayı yara almadan atlatırken, dönüşü tamamladıktan sonra olayı fark eden sürücü durdu ve yardıma koştu.