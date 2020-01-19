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Seyir halindeki otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin park halindeki 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 42 ZN 558 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 5 araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe kapanan cadde bir süre sonra yeniden açıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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