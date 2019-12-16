Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda dört kurşunun isabet aldığı aracın sürücüsü olayı şans eseri yara almadan atlattı.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem D. idaresindeki 42 EZ 114 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken BSA kanalı üzerindeki köprüden Müftü Mahallesi yönüne yan yoldan gelen ve önünden geçen bir araçtan silahlı saldırıya uğradı. Aracın sol ön lastiği patlarken, kaput kısmına da kurşunlar isabet etti. Zanlılar, saldırının ardından Müftü Mahallesi yönüne doğru kaçarak gözden kayboldu.

Cem D. ise aracıyla hareket halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve kendisinin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Olayın haber verilmesi üzerine adrese gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan aracın etrafına güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın yakın çevresindeki yol üzerinde 8 boş kovan tespit ederken, kurşunlardan birisinin sol ön lastiğe, diğer 3 kurşunun ise aracın motor kısmına isabet ettiğini belirledi.

Polise kaçan otomobil hakkında bilgi veren Cem D., araç içerisinde iki kişinin bulunduğunu, ön koltukta oturan bir kişinin yan yoldan gelirken camı açarak otomobiline doğru ateş etmeye başladığını, daha sonra kendisinin durması üzerine şahısların kaçtığını söylediği öğrenildi. Cem D. ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından silahlı saldırıya uğrayan araç çekiciyle yol üzerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.