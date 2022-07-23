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Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Konya’nın Kulu ilçesinde göl kenarında seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde göl kenarında seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Olay, Kulu'ya bağlı Kozanlı Mahallesi'nde bulunan Gökgöl Gölü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BHV 300 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alevler içinde kaldı. Sürücü otomobilde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

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