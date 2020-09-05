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Sıcaktan bunalan hayvanlar serinletiliyor

Konya’da hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar su ve buzlu kokteylle serinletiliyor.

Konya'da hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar su ve buzlu kokteylle serinletiliyor.


Karatay Hayvanat Bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar suyla serinletiliyor. Bazıları kafeslerin üstüne yerleştirilen fıskiyelerle serinlerken bazılarına ise çalışanlar tarafından su tutuluyor. Boz ayıya ise meyvelerin karışımdan hazırlanan buzlu kokteyl veriliyor. Bu sayede sıcaktan kurtulan hayvanlar serinliğin tadını çıkarıyor.

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