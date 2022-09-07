Şiddet uygulayan kocasını öldüren ve tahliye edilen Fatma Koç'a keşif yaptırıldı

Konya'da, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ölümüne neden olan ve ilk duruşmada tahliye edilen Fatma Koç'a, cinayetin işlendiği evde keşif yaptırıldı.

Olay, 4 Ocak Salı günü Beyşehir'in merkez Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt semtinde 40892 Numaralı Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, evli ve 3 çocuk annesi Fatma Koç (52); alkollü olarak eve gelen, işsiz olduğu öğrenilen ve kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Mustafa Koç'u (48) bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Fatma Koç, 22 Haziran Çarşamba günü Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra devam eden yargı süreci çerçevesinde cinayetin işlendiği evde keşif yapıldı. İki katlı müstakil evde yapılan keşifte sanık Koç, olay günü yaşananları anlattı.

Sanık Koç'un avukatı Şefika Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katında gerçekleştirilen keşif sonrasında açıklamada bulundu. Yargı sürecinin sürdüğünü belirten Doğan, “Keşif sürecinde de hem tanıklarımızın beyanları hem de sanık beyanı alındı. Bunun akabinde bir rapor gelmesini bekliyoruz, sonra duruşmaya katılacağız. Bir sonraki duruşma tarihi de belli oldu” ifadeleri kullandı.

Görülen ilk duruşmada tahliye edilen Fatma Koç, kendisini mahkeme dışında bekleyen kaynanasına ve yakınlarına uzun süre sarılarak gözyaşı dökmüş ve gittiği evinin önünde de çiçeklerle karşılanmıştı.