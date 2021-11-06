Silahlı kız kafeye gelip 14 yaşındaki kızı vurdu

Konya'da kafede oturan 14 yaşındaki kız, başka bir kız tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Olaya müdahale etmek isteyen polisi gören şüpheli kız kaçarken tabancayı ateşleyince yoldan geçen yaşlı bir adam da ayağından yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan 14 yaşındaki M.A. isimli kız, kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız, M.A.'yı bacağından yaraladıktan sonra kaçarken, silah seslerini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı. Şüpheli, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.A., kafe yakınındaki özel hastaneye giderken, ayağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.