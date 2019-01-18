Sille Baraj Parkı ve çevresindeki kar manzarası havadan böyle görüntülendi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Sille Baraj Parkı ve çevresindeki kar manzarası havadan görüntülendi.

Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan Sille Mahallesi'ndeki Sille Baraj Parkı ve çevresi kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. 1 milyon 985 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'de yapılmış en büyük parklardan biri olan Sille Baraj Parkı, yağan karın ardından beyaz bir görüntüye büründü. Beyaza bürünen Sille Baraj Parkı içerisinde 221 bin metrekarelik yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları kar yağışının ardından kapandı. Baraj gölünün soğuk havanın etkisiyle donan bölümleri ise barajın manzarasına güzellik kattı.