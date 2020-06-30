Sille Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sille Baraj Parkı göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Selçuklu Belediyesince şehre kazandırılan tabiat ve suyun buluştuğu Sille Baraj Parkı artık göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor. Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından doğadan yaralı olarak alınıp Karatay Hayvanat Bahçesinde tedavisi tamamlanan 124 adet göçmen kuş doğal ortamlarını aratmayacak olan Sille Barajına bırakıldı. Baraja salınan kuşların türü 120 adet yeşilbaş ördek, 2 adet angıt kuşu, 2 adette tepeli pelikandan oluşuyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Milli Parklar Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ve görevlilerin katılımıyla kuşların baraja salımı gerçekleşti.

“Göçmen kuşlarımız artık bize emanet”

Kuşların doğal ortamına uygun bir yapıda bulunan Sille Barajına salımıyla ilgili konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçukluda yaşam kalitesine katkı sağlayan çalışmalarımızdan biri olan Sille Baraj Parkımızda bugün bir ilke daha imza atıldı. Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü tarafından doğadan yaralı olarak alınıp Karatay Hayvanat Bahçesi uhdesinde tedavisi tamamlanan 124 adet göçmen kuşun doğal ortamlarını aratmayacak olan Sille Barajına salımını gerçekleştirdik. Doğa ve suyun buluştuğu Sille Barajına bıraktığımız kuşlar burada hem doğal ortamlarına uygun korunaklı olarak yaşamlarını sürdürecek hem de burayı ziyaret eden misafirlerimize eşlik edecek. Böylece insan ve tabiatın buluştuğu Sille Baraj Parkımız doğal bir güzellik daha kazanmış olacak. Çalışmada emeği geçen Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğüne, Karatay Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.