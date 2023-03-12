Sille Kaya Islahı Projesi'nde sona gelindi

Konya'nın önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan ve merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Sille'de yürütülen ve Sille'yi kaya düşmesi kaynaklı afet tehlikesinden kurtaran “Kaya Islahı Projesi”nde sona gelindi.

Geçmişten bu yana birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan ve önemli bir turizm değeri olan Sille'de tarihi doku bozulmadan, teknik gerekliliklere uygun olarak yürütülen “Sille Kaya Islahı Projesi” son dokunuşlarla tamamlanacak ve Tarihi Kent Merkezi “Afete Maruz Bölge Statüsü”nden çıkarılarak turizme hizmet etmeye devam edecek. Sille Barajı mesire alanı ile yakın köylere hizmet eden, alternatifi olmayan, her gün yüzlerce araç ve tur otobüsünün kullandığı Baraj Caddesi ile birçok yapıyı da içine alan, 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen afete maruz kayalık bölgede 2020 yılında gerçekleşen kaya düşmesi olayı sonrasında Selçuklu Belediyesi tarafından “Sille Kaya Islahı Projesi” devreye alınmıştı. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan ve Selçuklu Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sille Kaya Islahı” projesiyle çok riskli büyük hacimli kaya bloklar kırılarak temizlendi, risk düzeyi daha düşük olan kaya bloklar güçlendirilmiş kombine ağ ile kaplanarak sabitlendi, 1000 kj ve 5000 kJ kapasiteli enerji sönümleyici çelik bariyerler derelere yapılan oluk bariyerler ve kaya tutucu toprakarme duvar inşa edilerek muhtemel kaya düşmesi hadiselerinde yuvarlanan kaya blokların kent merkezine geçişi engellendi. 1. derece arkeolojik sit alanına en az müdahale gerektiren çözüm uygulamaları ile projede sona gelindi. Söz konusu bölgenin Cumhurbaşkanı Kararı ile “Afete Maruz Bölge” statüsünden çıkarılmasıyla proje tamamlanmış olacak.

“Sille Kaya Islahı Projesi'yle kaya düşme riskini ortadan kaldırdık”

Tarihi zenginlikleriyle Selçuklu'nun dünyaya açılan turizm kapısı olan Sille'de yürütülen “Sille Kaya Islahı Projesi” turizmin katma değerinin de artacağını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Sille'de bugüne kadar önemli işlere imza attık ve bundan sonra da üzerine titrediğimiz konuların başında gelen turizmin gelişmesi noktasında bu hassasiyetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Baraj Caddesinin üzerinde kalan yamaçlarda bulunan kayalık alan uzun yıllardır afete maruz alan olarak belirlenmiş vaziyetteydi. Sadece Baraj Caddesi değil hemen Baraj Caddesinin aşağısında kalan evlerin bulunduğu bölgede aynı şekilde afete maruz alanın içindeydi. Sille bizim gözbebeğimiz. 5 bin yıllık tarihi olan bir alan. Böyle bir bölgede bu şekilde riskli bir alanın, afete maruz bir bölgenin de olmaması gerekiyordu. Bu alan için uzun yıllardır çalışıyoruz. Farklı etütler, projeler ve raporlamalar yapıldı. Ama en son çalışmayı 2019 yılında başlattık ve 2019 yılından itibaren bu bölgenin 3 boyutlu modeli çıkartıldı. Bütün kayalar tek tek tespit edildi. Hepsi numaralandırıldı. Burada tehlike arz eden zaman içinde düşme ihtimali olan kayalar tespit edildi. Bunlarla ilgili raporlamalar yapıldıktan sonra bütün kurumlarla, AFAD ile, Koruma Kurulumuzla, Büyükşehir Beledimiz ve Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ile görüşmeler yapıldı ve bütün bu görüşmeler neticesinde de bir proje ortaya çıktı. Tüm bu aşamalardan sonra projemizi uygulamaya başladık tehlike arz eden kayaları bertaraf ettik. Sadece üst taraftaki çalışmalar değil, aynı zamanda alt tarafta da ilerleyen zamanda aşağıya düşebilecek olan kayaların olumsuz etkisinin olmaması için çelik bariyerler ve Baraj Caddesi'nin üzerinde toprakarme duvar teşkil edildi. Tüm bu uygulamalar icra edilirken Sille'nin tarihi siluetine de hiçbir zarar verilmedi. Bu çerçevede Sillemiz için yürüttüğümüz ve kaya düşme riskinin ortadan kaldırılmasını hedeflediğimiz ‘Sille Kaya Islahı Projesi' ‘Afete Maruz Bölge' statüsünün de kaldırılmasıyla amacımıza ulaşmış olacağız” dedi.