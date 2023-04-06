Sindirim sistemi problemi yaşayan 2 günlük buzağı sağlığına kavuşturuldu

Konya'da karın boşluğu gelişmeyen ve kalın bağırsağı kapalı doğan 2 günlük buzağı, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Alkan ve Arş. Gör. Gülsüm Boran Çayırlı tarafından acil operasyona alınan ve iyileşme gösteren buzağının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Hayvan Hastanesinden yapılan açıklamada, buzağının sindirim sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye getirildiği belirtildi. Buzağı sahibinin uygulanacak tedavi hakkında bilgilendirildiği, tedavi girişimini kabul etmediği ve buzağıyı hastanede bırakarak ayrıldığı kaydedildi. Hastane olarak sahipli/sahipsiz tüm hayvanlara aynı derecede hassasiyet gösterildiği bildirilen açıklamada, “Hastanemiz, müdahale edilmediğinde ölmesi kaçınılmaz olan 2 günlük buzağıyı sahiplendi. Uzman bir ekip tarafından klinik ve ultrasografik muayenesi yapılan buzağının, bağırsak segmentlerinden bazılarının gelişmediği, dolayısıyla diğer hayvanlar gibi normal şekilde sindirim yapamayacağı ve vakanın bir anomali olduğu tespit edildi. Sonrasında Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Alkan ve Arş. Gör. Gülsüm Boran Çayırlı tarafından acil operasyona alınan buzağının kalın bağırsağı kapalı doğduğu ve gelişmediği için karın boşluğu açıldı. Kapalı olan kalın bağırsak segmenti tekniğine uygun olarak sağ karın duvarına tespit edildi ve böylece kolostomi operasyonu ile yapay anüs oluşturuldu. Bu tür vakalar, operasyon sırasında ve sonrasında ölüm oranının yüksek olduğu anomaliler arasında yer alıyor. Hastamız başarılı ve titizlikle yürütülen operasyon sonrası yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu. Yoğun bakım tedavisi devam eden buzağının genel durumu gün geçtikçe iyiye gidiyor” denildi.