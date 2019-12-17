Sınıfa sığmayan hayaller gerçek oldu

Konya'da, ‘Sınıfa Sığmayan Hayaller' projesi ile öğrenciler ilk kez Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitliği ile Konya Panorama Müzesini ziyaret ederek sanat atölyesinde ney dinledi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde Saraçoğlu TOKİ Mustafa Çetin İlkokulunda görevli Sınıf Öğretmeni İlknur Keskinkılıç diğer öğretmenler ve okul idaresinin de desteğiyle ‘Sınıfa Sığmayan Hayaller' projesini hazırladı. Projenin Aralık ayı değeri olan ‘Hoşgörü' kapsamında, çoğunluğunu Doğu illerinden göç ederek Konya'ya yerleşen ailelerin çocukları ile Suriye, Afgan ve Özbek kökenli çocuklardan oluşan 70 öğrenci hiç gitmedikleri Mevlana Müzesine götürüldü. Gözlerini ayırmadan etrafı izleyen çocuklara müzenin tarihi ve sergilenen eşyalar hakkında bilgi verildi. İstiklal Harbi Şehitliği ve Konya Panorama Müzesini de gezen öğrenciler sanat atölyesinde ney dinledi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ortaklar bulan proje etkinliği uluslararası platforma da taşındı. Kırklareli, Kastamonu, İstanbul, Aydın, Ankara, Mersin ile yurtdışından İspanya, Polonya, Tunus ve Romanya'dan katılımcılar canlı yayınla programı takip etti. Şehrin tanıtımının da yapıldığı programı izleyen diğer katılımcılar en kısa sürede Konya'ya gelmek istediklerini belirtti.