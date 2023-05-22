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Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

Konya’da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri av tüfeği ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer 2 kişi ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği sırada bir kişinin de onları gülümseyerek izlemesi dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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