Sırayla havaya ateş eden düğün magandaları kamerada

Konya'da katıldıkları düğünde havaya sırayla av tüfeği ve tabancalarla ateş eden 3 şahıs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde bir düğünde elektrik tellerinin bulunduğu alanda 1 kişi pompalı tüfekle, 2 kişi ise tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri av tüfeği ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer 2 kişi ise ateş etmeye devam etti. Şahısların havaya ateş ettiği sırada bir kişinin de onları gülümseyerek izlemesi dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.