Sıvı tarım maddesi taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sıvı tarım maddesi taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seydişehir Konya Karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk A. idaresindeki sıvı tarım maddesi taşıyan 07AJF 848 plakalı tır, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ufuk A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerce kaza ile ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.