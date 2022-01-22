İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Soba zehirlenmelerine karşı polis ve zabıtadan uyarı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kış aylarında soba zehirlenmelerinin yaşanmaması için zabıta ve polis ekipleri vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kış aylarında soba zehirlenmelerinin yaşanmaması için zabıta ve polis ekipleri vatandaşlara bilgilendirme çalışması yaptı.


Kış aylarında havaların soğuk, rüzgarlı geçmesi ve kar yağışlı olması dolayısıyla Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik (TDP) Faaliyetleri kapsamında TDP personeli, Karapınar Belediyesi zabıta personeli ile birlikte bilgilendirme çalışması yaptı. Polis ve zabıta ekipleri soba ile ısınan mahallelerde vatandaşları ve mahalle muhtarlarını ziyaret ederek soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirme amaçlı hazırlanan "Bacalar Tütsün Ocaklar Sönmesin" broşürleri dağıtılarak bilgilendirdi. Muhtarlara ve mahalle sakinlerine bilgilendirme çalışması yapan ekipler ayrıca resmi kurumlarda da vatandaşların görebilecekleri yerlere soba zehirlenmelerine karşı bilgilendirici afişler astı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.