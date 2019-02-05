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Sobadan çıkan yangın evi kül etti

Konya’nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin ikamet ettiği ev sobadan çıktığı tahmin edilen yangında kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin ikamet ettiği ev sobadan çıktığı tahmin edilen yangında kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Budak'ın tek başına ikamet ettiği dairenin yandığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunmayan ve haberi alır almaz evine gelen Hamza Budak, eşyalarını kurtarmak isterken dumandan etkilenerek rahatsızlandı. Hastaneye sevk edilen Budak yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında sobanın kurulu olduğu oda ile diğer odalarda bulunan eşyaların zarar gördüğü öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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