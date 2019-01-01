İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.


Olay, Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kattaki dairede yaşayan Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çifti gece sobayı yaktıktan sonra odada uyudu. Olay, sabah saatlerinde aynı apartmanda yaşayan yakınlarını ziyarete gelen bir kişinin evin kapısını çalmasıyla ortaya çıktı. İçeriden ses gelmemesi üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Adrese sevk edilen ekipler, evin kapısını açtıklarında karı kocanın odada kanepelerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elcil çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.


Polis ekipleri evde inceleme yaparken, karı kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşıldı. Olayda odada bulunan bir muhabbet kuşunun da kafes içerisinde öldüğü ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ramazan ve Ayten Elcil çiftinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.