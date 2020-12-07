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Sobadan zehirlenen üç arkadaş defnedildi

Konya’nın Halkapınar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek genç yaşta yaşamını yitiren 3 arkadaşın cenazeleri dualarla toprağa verildi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek genç yaşta yaşamını yitiren 3 arkadaşın cenazeleri dualarla toprağa verildi.


Bağ evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Murat Işıklı (33) ile arkadaşları Barış İçöz (21) ve Hüseyin Temel'in (20) cenazeleri, yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Halkapınar ilçesine getirildi. Soba kurbanı gençlerden Hüseyin Temel'in naaşı, İlçe Müftüsü Abdülkerim Yatğın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Halkapınar Merkez Mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine gencin yakınlarının yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ve vatandaşlar katıldı. Murat Işık'ın cenazesi Büyükdoğan Mahalle Mezarlığı'nda, Barış İçöz'ün naaşı da Eskihisar Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında dualar eşliğinde defnedildi.

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