SOBE heyeti Vali Toprak'a çalışmalarını anlattı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE) heyeti ve merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ağırladı. SOBE heyeti çalışmalar hakkında Vali Toprak'a bilgi verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile SOBE Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa AK ve SOBE Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Konya Valisi Toprak'a SOBE'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. SOBE heyeti ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Toprak, “Hoşgörü şehri Konya örnek projelerle de adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. SOBE gibi bir kuruluşun Konyamızda olması şehre ayrı bir değer katıyor. Giderek adını duyuran otizme yönelik çalışmaların hem ilimizde hem ülkemizde hem de dünyada farkındalık oluşturduğuna şahitlik ediyoruz. Bizler de SOBE'nin yapmış olduğu faaliyetlere destek olarak yanında olmaya devam edeceğiz“ dedi.

“SOBE toplumsal farkındalık oluşturuyor”

Ziyarette SOBE'nin çalışmaları ile bilgi veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, dünya genelinde ve Türkiye'de otizmin her yıl giderek hızlı artış gösterdiğine dikkat çekti. Başkan Pekyatırmacı, “Otizmli bireyler için farkındalık oluşturma ve onların sosyal hayata geçişlerini sağlama amacıyla birçok çalışma yapıyoruz. Alanında önemli bir boşluğu dolduran SOBE ülke genelinde ve yurt dışında örnek alınıyor. Bu çalışmaların yanı sıra otizm konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak ve otizmin erken tanısı konusunda anne babaların dikkatini çekmek amacıyla birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki erken teşhis ve tanı otizmli çocuklarımızın gelecek yıllarındaki beceri ve işlevlerini gerçekleştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu vesile ile yapılan bu çalışmanın toplumsal farkındalık oluşturmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

SOBE'nin Selçuklu Belediyesinin sosyal sorumluluk anlayışı ile hayata geçirilen ve Türkiye'nin en kapsamlı ve en güzel otizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Başkanı Mustafa Ak da, tesisin amacının otizmli çocukların hayatlarını kolaylaştırmak, ailelerine destek vererek ailelerin çocukları ile birlikte sosyal hayata dahil edebilmek olduğunu söyledi. Başkan Ak, “Konya Valiliğinin her sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi SOBE için de desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Desteklerinden dolayı Valimizin şahsında tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.