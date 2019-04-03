SOBE'de otizm günü etkinliği

Konya'nın merkez Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) 2 Nisan Dünya Otizm Günü'nde otizm ve vakıf çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla "Otizm Farkındalık" etkinliği düzenlendi.

Selçuklu Belediyesinin önemli sosyal sorumluluk projelerinden ve Türkiye'nin Otizm alanındaki örnek merkezlerinden biri olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Otizm farkındalığı oluşturmak ve SOBE Vakfının bilinirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında "Slogan Bul Umut Ol" temasıyla düzenlenen sloganın yarışması ödül töreni de gerçekleştirildi. Yaklaşık 750 başvurunun olduğu yarışmada birinci "Gözlerini Benden Kaçırma", ikinci "Elim Sende" üçüncü ise "Yakınlaş, Sevgini Paylaş" sloganları oldu. Otizmli çocukların bu mutlu gününde boya ile el basma ve gökyüzüne mavi balon bırakma etkinlikleri de gerçekleştirildi. Otizm Günü'nde SOBE'nin yanı sıra Selçuklu Belediyesinin sembol binalarından Tropikal Kelebek Bahçesi de otizmin rengi olan maviye boyandı.

"SOBE Türkiye'ye örnek oluyor"

SOBE Vakfı kurulduğu günden beri bir çok aşamalardan geçtiğini ifade eden SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, "İlk başlarda sistemin oturması adına emekleyerek başladık. Daha sonra çalışma arkadaşlarımız olan değerli hocalarımız katıldı, eğitim ve idari kadromuz gelişti. Yine kurumsallaşma eksikliğini tamamlama yönünde de adımlar attık. SOBE, üçlü işletme olarak; vakıf, belediye ve üniversite işbirliği modeli olarak Türkiye'de tek kuruluştur. Bu noktada Türkiye'nin diğer illerine de örnek olmak istiyoruz. Bugün kurumsallaşmanın bir diğer aşaması da SOBE'ye ait bir slogan olması idi. Geçtiğimiz günlerde bir slogan yarışması başlatmıştık, yarışma neticelendi ve çok beğenilen bir slogan birinci oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Otizm Farkındalığını Arttırmamız Gerekiyor"

SOBE iki yılı aşkın bir süredir otizmli çocuklara yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz burada artık mezun vermeye ve neticeler almaya başladık. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarımız buraya geldikleri zaman çok olumlu neticeler alınıyor. Merkezimizde bir taraftan eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri devam ederken bir taraftan da bizim otizmle ilgili farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Bunu yaparken hem ailelerimizin otizmle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamalı hem de burada yürütülen faaliyetlere Konyalı hemşehrilerimizin destekte bulunması için için farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Selçuklu Belediyesi olarak önümüzdeki süreçte bununla ilgili çok ciddi faaliyetler yürüteceğiz. Sadece merkezimizde değil merkezimiz dışında da çok sayıda faaliyetler yürüterek SOBE'nin desteklenmesi ve daha kurumsal bir şekilde buradaki faaliyetlerini devam ettirebilmesi için elimizden gelen çalışmaları hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

"SOBE En Büyük Değerimiz"

SOBE'nin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize bıraktığı en büyük emanet SOBE. Onun için biz SOBE'ye her zaman sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Burası bizim en büyük değerlerimizden bir tanesi. Bu projenin Türkiye'de başka bir örneği yok ve Avrupa'daki sayılı iyi örneklerden biri. Buradaki yaptığımız çalışmaları sürekli geliştirmek için uğraşıyoruz. Eğitimci sayısının daha artmasıyla birlikte çok daha fazla çocuğumuza, gencimize de hizmet verme imkanımız olacak. Ben burada eğitim faaliyetlerini sürdüren ekibimize kolaylıklar diliyorum, yönetimde görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Binyamin Hocamıza bize sunduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Vakfımıza Başkanımızın şahsında çok yoğun çabalarından, gayretlerinden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce olduğu gibi aynı şekilde desteğini devam ettiriyor. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bize sunduğu katkılardan ve desteklerden dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SOBE ile Karanlığa Bir Mum Yakıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmalarında SOBE'nin önemine değinerek, "Bir çok zorluklardan bir çok sıkıntılardan geçen SOBE bugün gelinen noktada hem fiziki yapısı, hem eğitim kalitesi hem de öğrenci sayısıyla Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline dönüştü. Sadece Konya'da değil Türkiye'de bir çok insan SOBE'yi ziyaret ederek, burada ki uygulamaları örnek alıp kendi şehirlerinde bu tür projeleri yürütmeyi arzu ediyorlar. Bir çok kamu kurum kuruluşu burada incelemeler yapıyorlar. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Otizmin farkındalığına önem gösterilmesini söyleyen Başkan Altay "Karanlığa karşı bir mum yakmış oluyoruz, inşallah bu mum başka mumlar yakarak etrafın aydınlanmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. SOBE çok daha güzel günlere kavuşacak ve daha çok çocuğumuzun hayatında önemli değişiklikler oluşacak, buna inancımız tam. 2 Nisan Dünya Otizm Günü. Bu vesile ile bir farkındalık etkinliği düzenliyoruz. Buradan Konyalı hemşehrilerimize sesleniyorum. Ekrandan görerek bunu yaşama şansınız yok, herkesi SOBE Vakfımızın merkezini görmeye, burada ki çocuklarımızla iletişim haline geçmeye ve burada ki vakfımıza katkı sağlamaya davet ediyorum. Çocuklarımıza ve ailelerimize hürmet ediyorum. Rabbim yolunuzu açık etsin, işimizi kolaylaştırsın. Buradan vakıf yönetimimize, başkanımıza ve Selçuklu Belediyesi Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2 Nisan Otizm Günü'nün Türkiye'deki otizmli çocuklarımızın geleceği için yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Otizm farkındalığı için düzenlenen program fotoğraf çekimi ile sona erdi. SOBE Vakfı'nda düzenlenen programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aydın Uygun, SOBE Yönetim Kurulu Üyeleri,Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Konyaspor Futbol Akademisinden öğrenciler de otizmli çocuklar ve ailelerini yalnız bırakmadı.