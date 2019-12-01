Soğuk hava migrenine hacamat

Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, özellikle soğuk havalarda meydana gelen migren ve benzeri baş ağrılarının hacamat, akupunktur gibi geleneksel tamamlayıcı tıp teknikleriyle artık sorun olmaktan çıktığını söyledi.

Havaların soğumasıyla birlikte migren tipi baş ağrıları artış gösteriyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ağrıları artan hastalar soluğu hastanelerde alıyor. Uzmanlar ise, bu tip ağrıların geçmesi için hacamat ve akupunktur gibi geleneksel tamamlayıcı tıp tekniklerini öneriyor. Yapılan işlemden sonra hastanın konforu sağlanıyor ve baş ağrılarından eser kalmıyor.

Özel Medova Hastanesi Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, migren ve benzeri baş ağrıları hakkında bilgi verdi. Dr. Karpuzoğlu, “Migren ve küme baş ağrıları özellikle bulunduğumuz soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinin olduğu dönemlerde ilkbahar ve sonbahar aylarında sıkça karşımıza çıkan, hastaların müracaat ettiği baş ağrıları tipleridir. Migren baş ağrısı dediğimiz zaman daha çok toplumda kadınlarda görülen ve toplumumuzun yüzde 20-25 oranında görülebilen, genelde yarım şiddetli, orta şiddetli ve şiddetli, genelde zonklayıcı olarak tabir edilen, beraberinde bulantı, kusmanın eşlik ettiği, ışık ,ses, koku hassasiyetinin de beraberinde bulunabildiği bir baş ağrısı tipidir. Hastalarda bu baş ağrısını tetikleyici bir takım faktörler vardır. Soğuk hava, rüzgarlı hava, mevsim geçişleri risk faktörleridir. Aynı zamanda açlık, uykusuzluk, stres bu hastalar için risk faktörleridir. Yediği gıdalar da hastalığı için risk faktörüdür. Özellikle mayalanma sürecinden geçen, fermantasyon sürecinden geçen gıdalar, içecekler, bunlar peynir gibi, yoğurt gibi ya da içeceklerden özellikle alkollü içecekler migren ağrısını tetikleyebilmektedir” dedi.

“Şiddetli bir baş ağrısı tipidir”

Küme tipi baş ağrısının da özellikle erkek hastalarda karşılarına çıktığını kaydeden Uzm. Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, “Migrene benzeyen ve genellikle migrenle karıştırılan bir baş ağrısıdır. Küme baş ağrısı adı üstünde özellikle mevsim geçişlerinde sık görülmekle beraber, senenin belli bir dönemi hastanın hiç ağrı çekmediği ama ağrı ataklarının başladığı zaman günlük ya da gün aşırı periyotlarda ya da günde birkaç defa olup sık bir ağrı periyodunun olduğu, yani kümelenen bir ağrı periyodunun olduğu baş ağrısı tipidir. Erkeklerde daha sık görülür. Yarım baş ağrısıdır. Aynı taraf gözde kızarma, sulanma, kanlanma hatta burun tıkanıklığıyla görülebilir. Süresi migrene göre daha kısadır ama yaşam kalitesinin düşüren bir baş ağrısı olduğu için kötü şiddetli bir baş ağrısı tipidir” şeklinde konuştu.

“Artık sorun olmaktan çıktı”

Küme tipi baş ağrısı ve migren baş ağrısının tedavi yöntemi hakkında da bilgi veren Dr. Karpuzoğlu, “Özellikle günümüzde geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemlerinin kullanılmasıyla, bunlar akupunktur, mezoterapi, hacamat, kupa terapi gibi yöntemlerin kullanılmasıyla artık sorun olmaktan çıktı diyebiliriz. Uygun hastalara kupa, yaş kupa, kuru kupa, kupa masajı ya da nöral terapi, tetik nokta enjeksiyonu, akupunktur noktalarına enjeksiyonlar veyahut mezoterapi teknikleriyle tedavi yöntemleri uygulayabilmekteyiz” ifadelerini kullandı.