Soğuk havalarda yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını unutmadı

Konya'nın Kulu İlçesi Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan, soğuk havalarda yiyecek bulamayarak aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kulu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve günlerce aç kalan yaban hayvanları çevre mahallelere kadar geldi. Kulu Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan da, aracıyla 150 kiloya yakın buğday ve ekmekten oluşan yemi yaban hayvanlarının konakladıkları Kulu'nun çevre mahallelerinin yakınlarına ve hayvanların rahatlıkla görebilecekleri noktalara bıraktı. Dernek Başkanı Erdoğan, yaban hayvanlarının kar ve don nedeniyle açlıklarını giderebilecek bir şeyler bulamayıp çevre mahallelere kadar geldiklerini belirterek, “Hiç değilse biraz yem bırakarak yemelerini sağlamaya çalıştım. Vicdanım rahatladı. Çok sayıda cadde ve ara sokaklarda gezen sahipsiz sokak köpeklerine de hayırsever halkımız tarafından ellerinden geldiğince onları ekmek ve yemek artıkları ile de olsa doyurmalarını arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.