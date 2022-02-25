Soğuk ve kirli hava kalp krizini tetikliyor

Dr. Füsun Sunar, soğuk havanın kalpten organlara giden damarlarda kasılmaya bağlı olarak dolaşım bozukluğuna yol açtığını belirterek, soğuk havalarda artan kalp krizine karşı önemli uyarılarda bulundu.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Füsun Sunar, soğuğa maruz kalmanın kalp krizini tetiklediğine vurgu yaparak, “Soğuk hava, kalpten organlarımıza giden damarlarımızda kasılmaya bağlı olarak dolaşım bozukluğuna yol açar. Bunun sonucunda organ ve dokularda kan akışı azalır. Kalp, buralara kan göndermek için daha çok çalışır. Çalışan kalbin kendi kaslarında da daha fazla kan ihtiyacı oluşur. Yani kalp damarlarında (koroner damarlarda) eğer daralma vs. varsa, bu durumda daralma daha da artar ve tam tıkanmaya kadar gidebilir. Sonuçta kalp krizi gelişebilir. Yine soğuk hava idrar atılımında artışa; buna bağlı olarak da kan yoğunluğuna ve pıhtı oluşumuna sebep olur. Bu da kalp damarlarında pıhtı meydana gelmesine ve tıkanmaya ilişkili olarak kalp krizine yol açabilir” dedi.

“Yüzün soğuması kalp krizine yol açabilir”

Doç. Dr. Sunar, yüz soğumasının kalp krizi riski oluşturabileceğinin altını çizerek, “Soğuğa en duyarlı organlar deri ve burun mukozasıdır. Yüzün soğuması burada bulunan trigemino kardiyak refleksini uyararak kan basıncı artışı ve kalp hızının düşmesi sonucunda kalp-dolaşım sistemi yanıtını tetikleyerek kalp krizine yol açabilir. Damarlarda daralmalara neden olan sebepler arasında olan soğuk, aynı zamanda inme yani kısmi felç hastalığına da yakalatabilir” şeklinde konuştu.

“Sigara yasağı kalp krizini yüzde 17 azalttı”

Kışın hava kirliliğinin artmasının, kapalı alanlarda toplanmalarla birlikte sigara içiminin iç ortama taşınmasının ve kapalı alanlara dışarıdan kirli havanın girmesinin de kalp krizini ve inme olaylarını artırdığını belirten Doç. Dr. Sunar, “Dünya Sağlık Örgütü, kalp krizine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 15'inin kapalı alan hava kirliliğine maruz kalmaya bağlanabileceğini bildirmiştir. Kapalı alan hava kirliliğinin en büyük nedeni olan sigara içmenin ya da pasif içiciliğin, kalp damar hastalıklarına bağlı ölümleri yüzde 30 artırdığı görülmüştür. Kapalı ortamlarda sigara içme yasağı gelmesinden sonra yapılan çalışmalarda, kalp krizinin yüzde 17 azaldığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Sunar, özellikle kışın çok soğuk havalarda sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sokağa çıkılmamasını önererek, “Çıkılacaksa yüzü ve burnu da içine alacak şekilde giyinilmelidir. Bu saatlerde egzersiz yapılmamalıdır. Hava kirliliği için önlem alınmasının ve kapalı alanlarda sigara içilmemesinin kalp damar sistemine bağlı ölümleri önemli oranda azaltacağı mutlaktır” diyerek bu durumların ortaya çıkmaması için alınması gereken önlemlere dikkat çekti.