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Sokağa çıkma kısıtlamasında akü hırsızlığı kamerada

Konya’da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleşen akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleşen akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 16 Mayıs Cumartesi günü merkez Meram ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan 84 yaşındaki İsmet Tekin, akülü bisikletini sitenin bahçesindeki bisiklet parkına kilitledi. Sabah erken saatlerde bisikleti ile gelen bir kişi aküyü 1 dakika içinde sökerek beraberinde götürdü. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken İsmet Tekin, "Pazar günü dışarıya çıkma müsaademiz vardı. Elektrikli bisikletimi kullanmak yanına geldim aküsü yok. Polislere haber verdim geldiler görüntüleri incelediler" dedi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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