Sokak hayvanlarına Büyükşehir şefkati

Konya'da uzun süredir beklenen kar yağışının beraberinde getirdiği soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için Konya Büyükşehir Belediyesi düzenli olarak yemleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Konya genelinde hem yolların açık kalması hem de sokak hayvanlarının aç kalmaması için 24 saat görev başında. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen kış mevsiminde özlemle beklenen kar yağışının bütün Konya'ya rahmetiyle ve bereketiyle geldiğini söyledi. Şehir merkezinde ve tüm ilçelerde kar ve buzlanmanın günlük hayatı etkilememesi için ekiplerin yoğun mesai verdiğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “31 ilçemizde buzlanmaya karşı ve yolların açık tutulması amacıyla bin 586 personelimiz 24 saat yoğun şekilde mesai yapıyor. Allah rahmetini ve bereketini üzerimizden eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, böyle soğuk havalarda sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ifade ederek, “Ekiplerimiz sokaktaki sahipsiz hayvanların aç kalmaması için ilçe belediyelerimizle birlikte düzenli olarak yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Onlar bizim dilsiz dostlarımız. Tüm hemşehrilerimden de sokak hayvanları için uygun yerlere yiyecek bırakmalarını rica ediyorum. Bu zor hava şartlarında dostlarımızı yalnız bırakmayalım” şeklinde konuştu.